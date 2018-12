Milazzo, si conclude la 4° edizione de "I giochi di Leonardo"

Conclusa la quarta edizione de “I Giochi di Leonardo” promossa dall’I.T.E.T. “Leonardo da Vinci” di Milazzo. Studenti da tutta la provincia di Messina uniti in una competizione di logica, matematica e informatica. Circa 200 i partecipanti, provenienti dagli istituti “Luigi Rizzo” di Milazzo, “Guglielmo Marconi” di Pace del Mela, “Enrico Fermi” di San Filippo del Mela, “Pasquale Galluppi” di Santa Lucia del Mela, “Zirilli” di Milazzo e “Leonardo da Vinci” di Villafranca Tirrena.

Un iniziativa il cui scopo principale è quello di valorizzare le conoscenze e le competenze degli studenti del territorio, che ha proposto prove al computer e quesiti di elevata difficoltà. L’Istituto, guidato dalla Prof.ssa Stefania Scolaro, conferma quindi una formula risultata vincente e funzionale.

Sul podio dei vincitori per la categoria Alpha Francesco Vertucci, 1° classificato (scuola media “Zirilli”), Filippo Giaimo, 2° classificato (scuola media “L. Rizzo”) e Alessandro Marchello, 3° classificato (scuola media “Zirilli”). Per la categoria Beta troviamo, invece, Miriam Vitale, 1° classificata (scuola media “Zirilli”), Matteo Caravello, 2° classificato (scuola media “E. Fermi”) e Martina D’Agostino, 3° classificata (scuola media “L. da Vinci”).

Presso l’aula magna dell’istituto mamertino la cerimonia di premiazione. Al primo classificato di ciascuna categoria è andato in premio un tablet, ai secondi e ai terzi posti invece una “skill card” per il conseguimento della nuova ECDL, la patente europea del computer.

Al pubblico presente, inoltre, è stata presentata la nuova applicazione “Leolotto”, ideata e realizzata dagli allievi delle classi quarte e quinte dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” in collaborazione con gli studenti del corso di “Grafica e Comunicazione” dello stesso Istituto. Una presentazione interattiva, che ha coinvolto la platea in una vera e propria lotteria per mezzo della quale sono state assegnate felpe e magliette con il logo della scuola, offerte dalla Gialtek, e due copie del nuovo diario scolastico del “Leonardo da Vinci”.

Salvatore Di Trapani