 Con gli arrivi di Varela e Guri sono 19 i calciatori del Messina

Con gli arrivi di Varela e Guri sono 19 i calciatori del Messina

Simone Milioti

Con gli arrivi di Varela e Guri sono 19 i calciatori del Messina

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giovedì 30 Luglio 2026 - 11:51

Altri due elementi a disposizione di mister Torrisi

L’Acr Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Ignacio Varela. Argentino, classe 1990, Varela è un centravanti di esperienza e struttura fisica, capace di garantire presenza nel reparto offensivo e di mettere le proprie qualità al servizio della squadra. Un nuovo innesto per l’attacco giallorosso, pronto a portare personalità, determinazione ed esperienza nel progetto tecnico del Club.

Insieme a lui annunciato nella giornata di ieri anche il centrocampista Anis Guri. Classe 2008, Guri è un centrocampista mancino, duttile e capace di ricoprire più ruoli nella zona centrale e offensiva del campo. Cresciuto calcisticamente in Italia, ha maturato esperienze importanti nel settore giovanile e si è già confrontato con il calcio dei grandi.

La rosa del Messina 2026/2027

Portieri: Simone Calabrese (2008), Ignacio Sanchez Moar (2008), Pietro Maniscalco (2008).
Difensori: Dramane Konaté (1994), Salvatore Doni (2007), Gabriele Bontà (2007), Franco Sbuttoni (1989).
Centrocampisti: Francesco Giunta (1999), Alessandro Pellegrino (2005), Andrei Tanasa (1990), Enrico Zampa (1992), Aboubacar Langone Soumahoro (2000), Anis Guri (2008).
Attaccanti: Manuel Sarao (1989), Francisco Sartore (1995), Tommaso Bonanno (1995), Gabriele Loria (2009), Mauro Bollino (1994), Ignacio Varela (1990).

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