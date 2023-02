Con l'hashish al Carnevale, 2 denunce a S. Fratello - Tempostretto

Un ragazzo è stato sorpreso con 4 dosi di hashsh, un altro giovane con un coltellaccio vietato

SANT’AGATA MILITELLO – Due persone denunciate per spaccio e altri 2 giovani segnalati come consumatori. E’ il bilancio dei controlli dei Carabinieri a San Fratello dove in questi giorni cominciano le manifestazioni legate al Carnevale. E con sfilate e feste, i militari intensificato i controlli anti droga. E’ così che a Sant’Agata due giovani sono stati denunciati: uno perché trovato in possesso di coltello di genere vietato e l’altro perché trovato in possesso di quattro dosi di hashish pronte per lo spaccio.

Inoltre, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana e cocaina, detenute per uso personale.