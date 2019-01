Despar Stadium, c'è l'omologazione per la serie D. Ora potrà giocarci il CdM

MESSINA - La Lega Nazionale Dilettanti ha concesso l’omologazione in deroga del “Despar Stadium” fino al 30 giugno 2019 per la disputa di gare del campionato di serie D.

L’omologazione per la serie D diventerà definitiva al termine del campionato quando verranno apportate delle piccole modifiche al terreno di gioco su indicazione degli organi preposti.

Il Camaro, gestore dell’impianto, esprime soddisfazione per il nuovo risultato raggiunto che consentirà al Città di Messina di giocare le gare casalinghe in quell'impianto. Vantaggi anche per il Franco Scoglio, che potrà "respirare", visto che il suo terreno di gioco è in condizioni disastrose.