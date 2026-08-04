Confermati gli eventi dell’agosto messinese, “ma con sobrietà e senza i fuochi d’artificio del 15”

La decisione dell'Amministrazione dopo la tragedia di Pistunina: "Quest'anno la Vara assumerà un significato ancora più intenso"

“Nel rispetto del dolore che ha colpito l’intera comunità, l’Amministrazione comunale ha sospeso, nell’immediatezza della tragedia, tutte le iniziative istituzionali, quale segno concreto di vicinanza e partecipazione al lutto delle famiglie delle vittime”, inizia così una nota diffusa questo pomeriggio dall’Amministrazione comunale di Messina.

“Con la sobrietà che questo momento impone – continua la nota – tuttavia, Messina intende continuare ad andare avanti con equilibrio e responsabilità. I servizi essenziali, le attività economiche, il lavoro e gli impegni già assunti devono proseguire, nel rispetto della quotidianità di una città che non dimentica quanto accaduto. Proseguire nelle proprie funzioni istituzionali non significa attenuare il dolore né venire meno al rispetto dovuto alle vittime e ai loro familiari. La vicinanza di una comunità si manifesta attraverso la capacità di affrontare anche i momenti più difficili con dignità, compostezza e senso di responsabilità”.

La Vara con un significato ancora più intenso

“In questo spirito si svolgeranno, con la massima sobrietà, le celebrazioni religiose e gli appuntamenti già programmati nel mese di agosto e legati alla Vara, alcuni dei quali già concordati da tempo con la Curia Arcivescovile”, prosegue la nota dell’Amministrazione comunale.

“Quest’anno la Vara assume un significato ancora più intenso: sarà il momento in cui una comunità intera potrà stringersi nella fede, nel ricordo e nella preghiera. Ogni appuntamento sarà accompagnato da un pensiero rivolto alle vittime della tragedia di Pistunina e alle loro famiglie, affinché il tradizionale cammino di devozione possa rappresentare anche un momento di condivisione del dolore e di speranza”.

L’annullamento dei fuochi d’artificio del 15 agosto

Proprio per testimoniare concretamente il lutto e la vicinanza dell’intera comunità, l’Amministrazione comunale ha disposto l’annullamento dei tradizionali spettacoli pirotecnici previsti per il 15 agosto. “Una scelta compiuta nella consapevolezza che, in un momento così delicato, ogni iniziativa pubblica debba essere accompagnata dal massimo senso di misura e vicinanza alla comunità colpita”, evidenziano gli amministratori.

“Allo stesso tempo – conclude la nota – si registra con rammarico che, mentre Messina è ancora profondamente segnata dalla tragedia, siano emerse alcune polemiche politiche che rischiano di distogliere l’attenzione dal sentimento di unità e compostezza che la città ha dimostrato in questi giorni. In un momento così delicato, l’auspicio dell’Amministrazione è che prevalga il senso di responsabilità istituzionale, perché questo è il momento in cui la comunità deve restare unita nel ricordo delle vittime e nella vicinanza alle loro famiglie”.