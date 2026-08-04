 Messina. Crisi idrica nella zona nord, "da acqua h24 a disagi h24"

Messina. Crisi idrica nella zona nord, “da acqua h24 a disagi h24”

Redazione

Messina. Crisi idrica nella zona nord, “da acqua h24 a disagi h24”

martedì 04 Agosto 2026 - 18:10

Federconsumatori e Cgil attaccano l'Amam: "Interventi inadeguati. E intanto le docce in spiaggia erogano costanti flussi d'acqua"

MESSINA – Federconsumatori e Cgil Messina sono intervenuti con una nota sulla grave  crisi idrica che ormai da diverse settimane affligge i villaggi della zona nord di Messina, con particolare riferimento a Spartà. “Una  situazione – evidenziano le due organizzazioni – che non ha ancora  trovato alcuna soluzione da parte dell’Amam. L’estate torrida e  l’assenza di acqua rende la vita degli abitanti assolutamente precaria, ai limiti dell’invivibilità”.

“Gli interventi promessi dall’Amam fin dai primi giorni in cui si è  manifestata la problematica in oggetto – osservano Federconsumatori e  Cgil Messina – si sono rivelati assolutamente inadeguati e a tutt’oggi  non sembra che l’Azienda sia venuta  a capo delle cause della grave  crisi idrica che affligge gli abitanti di Spartà, tenuto peraltro conto  che le docce installate sulle spiagge della zona erogano normalmente  costanti flussi di acqua, evidenziando quindi che l’origine del problema  non dipenda dalla scarsità delle  fonti di approvvigionamento”.


Federconsumatori e Cgil chiedono un intervento della Prefettura e della  Protezione Civile, a tutela di tante cittadine e cittadini a cui viene  negato il diritto all’acqua. La Cgil Messina con la federazione dei consumatori, inoltre, pone  all’attenzione dell’amministrazione cittadina la problematica idrica che 
investe ancora ampie porzioni del territorio cittadino.

“Siamo passati dalla promessa dell’acqua h24 a disagi h24”, denunciano  la Cgil e l’organizzazione dei consumatori che chiedono di mettere il  tema della situazione idrica di Messina al centro del dibattito politico  cittadino.

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