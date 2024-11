Congresso Pd Messina. Leanza: “Chi prende il 49 % dei voti non può considerarsi sconfitto”

Il deputato regionale ha sostenuto Alessandro Russo, superato per pochi voti da Armando Hyerace

“L’unico risultato che ricavo dall’esito congressuale è quello di aver convinto una comunità politica – rappresentata dai miei amici – non solo a credere nel mio progetto politico, come testimoniato dall’esito del voto delle regionali del 2022, ma anche e, soprattutto, a fare parte e integrarsi, nel rispetto delle regole d’iscrizione nonché del regolamento congressuale, nel Partito Democratico”.

Calogero Leanza, deputato regionale del Pd, commenta l’esito del voto del congresso provinciale del Pd di Messina.

“La scelta di integrarsi e di apertura è avvenuta subendo qualche maldicenza e resistenza da parte di qualcuno che ha provato a farci sentire “gli ultimi arrivati”: nascondendo e denigrando i nostri risultati. Desidero, invece, rivendicare i risultati tangibili, sia in termini di voti – nelle competizioni tanto elettorali quanto congressuali – sia nell’apporto di idee e di un metodo che desidera un Partito Democratico libero, aperto e contendibile”.

“Chi, grazie all’aiuto degli amici, ma soprattutto grazie al grandissimo lavoro, sacrificio ed alla storia personale e politica di Alessandro Russo, ha ottenuto, il 49%, può ritenersi sconfitto? Io non ricavo questo dato, ma l’esatto opposto. Capisco anche, però, che questo quadro può risultare scomodo, perché dimostra il compatto coinvolgimento di una intera comunità trasversale e non solo di parte, con l’apporto di tantissimi giovani che non infrangeranno il proprio di sogno di vedere un partito che punti veramente su di loro”.