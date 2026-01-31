Convinta a pagare per “sbloccare” dei soldi: donna siciliana truffata per migliaia di euro

La denuncia del Codacons che ha raccontato l'accaduto e invita alla cautela: "Diffidate da telefonate con promesse di guadagni simili"

Il Codacons ha denunciato una nuova truffa telefonica ai danni di una donna residente in Sicilia. Secondo la ricostruzione, la vittima è stata contatta da un’altra donna. Questa le avrebbe detto di una somma di denaro a nome della vittima, che però l’avrebbe dovuta sbloccare con un versamento iniziale di 200 euro attraverso una piattaforma digitale.

La ricostruzione del Codacons

La donna, fidandosi delle informazioni ricevute, ha così pagato la cifra ed è stata poi contatta da un uomo. Quest’ultimo l’ha quindi convinta ad effettuare altri due bonifici, da 500 euro ciascuno, per completare l’iter documentale e sbloccare il denaro. Così facendo, però, si è instaurato una sorta di circolo vizioso nei confronti della vittima, spinta dai due interlocutori a versare altri 3mila euro. Soltanto dopo aver subito pressioni psicologiche gravi la donna ha capito di essere stata raggirata e ha chiesto il rimborso dell’intera somma.

I tentativi della vittima di riavere i propri soldi

La vittima ha prima tentato di interloquire con la piattaforma, ma è stata bloccata Poi ha segnalato al Codacons, presentando conversazioni e documenti relativi alle interlocuzioni avute con i due malfattori. L’associazione che tutela i consumatori parla di fenomeno in aumento e procederà a presentare un esposto alle autorità competenti per far luce sull’accaduto.

L’associazione invita infine tutti i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di diffidare da telefonate o comunicazioni che promettono guadagni, rimborsi o somme di denaro da “sbloccare”, e di non effettuare mai pagamenti o bonifici su richiesta di soggetti sconosciuti, segnalando tempestivamente ogni episodio sospetto alle autorità e al Codacons scrivendo all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp al 3715201706.