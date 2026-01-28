 Fogna in spiaggia a S. Agata. Alibrandi: "Problema risolto"

Fogna in spiaggia a S. Agata. Alibrandi: “Problema risolto”

Segnalazione WhatsApp

Fogna in spiaggia a S. Agata. Alibrandi: “Problema risolto”

mercoledì 28 Gennaio 2026 - 11:20

Inviata una segnalazione all'Enel per risolvere un problema elettrico all'impianto di sollevamento

MESSINA – Lunedì scorso, 26 gennaio, ci è pervenuta una segnalazione WhatsApp al numero 366.8726275 che denunciava un copioso sversamento di fogna nella spiaggia di S. Agata. Abbiamo subito interessato della vicenda il presidente dell’Amam, Paolo Alibrandi, che ha inviato sul posto una squadra per verificare la situazione. Constatato il problema, è stata effettuata un’attività di espurgo che ha consentito di pulire e far ripartire regolarmente il flusso di liquami nella condotta.

Alibrandi ha poi dichiarato: “Abbiamo anche aperto una segnalazione a Enel in quanto abbiamo rilevato problemi elettrici che non consentono all’impianto di sollevamento di azionarsi.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Retata antidroga al Cep, anche ragazzini tra i clienti. Tutti gli indagati
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED