Fogna in spiaggia a S. Agata. Alibrandi: “Problema risolto”

Inviata una segnalazione all'Enel per risolvere un problema elettrico all'impianto di sollevamento

MESSINA – Lunedì scorso, 26 gennaio, ci è pervenuta una segnalazione WhatsApp al numero 366.8726275 che denunciava un copioso sversamento di fogna nella spiaggia di S. Agata. Abbiamo subito interessato della vicenda il presidente dell’Amam, Paolo Alibrandi, che ha inviato sul posto una squadra per verificare la situazione. Constatato il problema, è stata effettuata un’attività di espurgo che ha consentito di pulire e far ripartire regolarmente il flusso di liquami nella condotta.

Alibrandi ha poi dichiarato: “Abbiamo anche aperto una segnalazione a Enel in quanto abbiamo rilevato problemi elettrici che non consentono all’impianto di sollevamento di azionarsi.”