 "Rifiuti abbandonati in via Natoli da oltre un mese"

Segnalazione WhatsApp

giovedì 29 Gennaio 2026 - 21:02

Sul marciapiede anche due frigoriferi professionali con il numero di prenotazione per il ritiro ingombranti

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Natoli, 68. Discarica abusiva dal 19 dicembre 2025. Segnalata più volte ai vigili e a Messina Servizi”.

Nella foto si vedono, in particolare due frigoriferi professionali con numero di prenotazione per il ritiro ingombranti da parte di Messina Servizi. Abbiamo già girato la segnalazione alla presidente della società di gestione dei rifiuti, Maria Grazia Interdonato.

