Le aree di ricarica auto elettriche non servono a parcheggiare

martedì 27 Gennaio 2026 - 08:08

Gli stalli di sosta riservati alla ricarica delle auto elettriche vanno lasciati liberi

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Parliamo tanto di rispetto, senso civico ma cosa dobbiamo dire delle macchine non elettriche parcheggiate nei posti in cui dovrei mettere la mia auto a caricare? Per la maleducazione che non avrà mai fine sono stata costretta a recarmi in un altro distributore. La beffa oltre il danno: chiamo i vigili perché la situazione è insostenibile, vigili mai arrivati! I miei complimenti…”.

  1. Andrea 27 Gennaio 2026 09:01

    Certe volte penso che i politici (di tutti gli schieramenti) debbano recitare una parte dove, se sei all’opposizione, devi contestare ogni cosa che fa il governo e se stai al governo invece basta dire : “eh ma quando c’eravate voi al governo cosa avete fatto?”.

    Ora, nei luoghi più colpiti, ci sarà la solita sfilata di politici dell’opposizione che diranno che questo governo non ha fatto niente per tutelare i territori e blablabla.
    Poi ci sarà la sfilata dei politici invece della maggioranza che dirà che questo è il governo che ha stanziato da sempre più fondi e che staranno vicini a chi ha perso tutto. Copioni già visti e rivisti.

    Una volta spenti i riflettori, perché ci sarà altro di cui parlare, finiranno le passerelle e le chiacchiere e resteranno solo macerie.

