Le aree di ricarica auto elettriche non servono a parcheggiare

Gli stalli di sosta riservati alla ricarica delle auto elettriche vanno lasciati liberi

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Parliamo tanto di rispetto, senso civico ma cosa dobbiamo dire delle macchine non elettriche parcheggiate nei posti in cui dovrei mettere la mia auto a caricare? Per la maleducazione che non avrà mai fine sono stata costretta a recarmi in un altro distributore. La beffa oltre il danno: chiamo i vigili perché la situazione è insostenibile, vigili mai arrivati! I miei complimenti…”.