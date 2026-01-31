Efficientamento energetico e riqualificazione delle facciate: il nuovo volto della sede Atm VIDEO

La presidente Carla Grillo racconta il progetto che coniuga estetica e sostenibilità

REDAZIONALE – Efficientamento energetico e riqualificazione delle facciate: il nuovo volto della sede Atm. La presidente Carla Grillo racconta il progetto che coniuga estetica e sostenibilità.

Una sede più moderna ed efficiente

Sarà una sede più moderna ed efficiente. Atm nel 2027 si presenterà alla città con una sede completamente rinnovata, tanto nel look quanto a livello energetico. L’obiettivo sarà di abbattere i costi legati all’energia, grazie a nuove tecnologie e alla sistemazione dell’intero stabile, tanto all’esterno quanto all’interno. “Avremo un risparmio del 60% sui costi energetici”, spiega la presidente Grillo.

Verranno riqualificate le facciate

Ma oltre ai benefici dal punto di vista energetico la sede di Atm verrà riqualificata anche esteticamente. Le facciate, infatti, verranno arricchite con delle vele progettate dallo studio dell’ingegnere Franz Oliva. “Il progetto unisce sostenibilità, efficienza energetica e riqualificazione. La nostra sede avrà un nuovo volto rispetto all’attuale facciata ammalorata. Nonostante la manutenzione di questi anni gli interventi non sono stati sufficienti e oggi dobbiamo intervenire con questo progetto. Si passerà dalla classe energetica B alla classe A+++. Risparmieremo il 60% rispetto sui costi attuali. I lavori valorizzeranno inoltre l’architettura. La sede sarà trasformata a livello estetico. Nella facciata saranno installate vele ombreggianti in rame, sono soluzioni bioclimatiche per la salvaguardia dell’ambiente circostante. Sarà riqualificato anche l’auditorium. Il termine di esecuzione dei lavori è previsto per luglio 2027 e le risorse vengono dal PN Metro Plus 21-27″, conclude la presidente.