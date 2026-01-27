Parcheggio Montepiselli al buio. Mondello: “Interverremo”

Il parcheggio è stato più volte oggetto di bonifica per la rimozione di rifiuti abbandonati. Il problema adesso è l'illuminazione
MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Parcheggio pubblico abbandonato senza luce in via Noviziato Casazza”.
L’assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici, Salvatore Mondello, da noi interpellato, ha assicurato che un intervento di manutenzione straordinaria assicurerà l’illuminazione al parcheggio di Montepiselli. E’, inoltre, in corso di predisposizione un progetto che, oltre al miglioramento della struttura esistente, prevede anche la realizzazione di un parcheggio a raso in un terreno limitrofo di proprietà comunale.
Ricordiamo che in passato il parcheggio di via Noviziato Casazza a Montepiselli è stato più volte oggetto di bonifica per la rimozione di rifiuti abbandonati. Adesso il problema è la luce. Speriamo che venga risolto presto.