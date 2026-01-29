“Doppie file davanti alle scuole e il traffico si blocca”

Una situazione che purtroppo che si ripete quotidianamente anche in altre scuole cittadine a Messina

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726285: “Ogni giorno, essendo una pendolare diretta al porto, noto come la viabilità della via La Farina sia ostaggio della doppia sosta selvaggia. Principalmente all’altezza della scuola Mazzini e dell’istituto Nautico, soprattutto a ora di pranzo, la strada viene invasa da auto in doppia fila. Ferme per lunghi minuti, bloccano il traffico e rendono difficoltoso anche il semplice passaggio. Non si tratta di soste rapide (che sarebbero comunque da non tollerare): spesso le persone restano tranquillamente in auto al telefono, indifferenti alle code che si formano dietro e ai disagi causati agli altri, creando pericolo anche qualora dovesse passare un mezzo di emergenza”.

“Vigili urbani quasi del tutto assenti”

“I vigili urbani personalmente li ho visti una sola volta: hanno fatto spostare le macchine una per una, senza elevare multe. Un intervento inutile che ha confermato ciò che molti ormai pensano: in quel tratto la doppia fila è di fatto autorizzata. Il risultato è un caos quotidiano, con automobilisti esasperati, manovre pericolose e una totale mancanza di rispetto delle regole. Tante volte ho rischiato di perdere l’aliscafo per andare a lavoro, poiché per una strada che andrebbe percorsa in tre minuti, ne servono almeno quindici. Non è incuria: è illegalità tollerata”, scrive la cittadina.