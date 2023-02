Coppa Italia Eccellenza femminile, la Junior Sport Lab affronta Siracusa - Tempostretto

Le neroverdi domenica al “Comunale” di Brolo contro le aretuse, seconda forza del girone B siciliano. Palmeri:

BROLO – Appuntamento di prestigio per la Junior Sport Lab Women, che affronterà domenica 26 febbraio (inizio ore 15) il Siracusa Women, sul sintetico del “Comunale” di Brolo, nell’andata della semifinale di Coppa Italia regionale di calcio femminile.

Le neroverdi allenate da Marco Palmeri approcceranno la partita con il morale alto dopo la terza vittoria di fila conquistata nel campionato di Eccellenza contro la Vigor Montelepre, battuta in trasferta con il punteggio di 7 a 0.

La squadra aretusea è un’avversaria di alto livello, che vanta un ottimo organico, completo in ogni reparto, come conferma il secondo posto nel girone B siciliano. Arbitrerà l’incontro il signor Roberto Patrizio di Palermo. Sempre domenica è in programma l’altra semifinale Catania-Marsala.

Calaiò (attaccante Jsl Women): “Mi impegno per dare l’esempio”

“Stiamo disputando una buona stagione, che ci sta regalando soddisfazioni – ha dichiarato, in settimana, l’attaccante Tania Caliò –, abbiamo steccato soltanto in casa contro il Marsala. Da quella sconfitta siamo ripartite insieme, dimostrando carattere ed una costante crescita collettiva. Per ottenere risultati è fondamentale fare gruppo. Lavorare in armonia fa raggiungere gli obiettivi prefissati. Mi fa piacere, da calciatrice un po’ più esperta delle altre, dare un utile consiglio alle mie tante giovani compagne e mi impegno giornalmente a fungere per loro da esempio con gli atteggiamenti sia in campo che fuori”.

Vi sentite pronte per la doppia sfida contro il Siracusa? “Ci attende una semifinale di Coppa, quindi un match di cartello, contro una rivale di valore. Possiamo contare sulla guida di un mister che conosce e sviluppa i nostri punti di forza e questo ci fa acquisire la consapevolezza di essere nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili”.

