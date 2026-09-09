 Coppa Italia Eccellenza, il Messina affronterà l'Athletic Gioiosa negli ottavi di finale

Coppa Italia Eccellenza, il Messina affronterà l’Athletic Gioiosa negli ottavi di finale

Gianluca Santisi

Coppa Italia Eccellenza, il Messina affronterà l’Athletic Gioiosa negli ottavi di finale

mercoledì 09 Settembre 2026 - 16:21

Sorteggiati gli accoppiamenti del secondo turno. Gara d'andata il 23 settembre al Celeste

MESSINA – Dopo aver eliminato la Messana Riviera Nord nel primo turno, il Messina affronterà l’Athletic Gioiosa negli ottavi di finale della Coppa Italia Eccellenza. Gli accoppiamenti sono stati resi noti oggi. Il Messina giocherà la prima in casa al Celeste mercoledì 23 settembre. Il ritorno è invece fissato per mercoledì 7 ottobre. Entrambe le gare di disputeranno alle 15.30.
Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale.

GIRONE A
1959 PARTINICAUDACE – SAN GIORGIO PIANA
DON CARLO L.MISILMERI – LASCARI
KAMARAT 1972 – UNITAS SCIACCA CALCIO
MARSALA 1912 – CASTELLAMMARE CALCIO 94

GIRONE B
ACR MESSINA 1900 – ATHLETIC GIOIOSA ()
FC GYMNICA SCORDIA – MELILLI ()
GIARRE CALCIO – ACIREALE FOOTBALL CLUB
MAZZARRONE CALCIO – NISCEMI FOOTBALL CLUB

Si qualificherà la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate l’arbitro procederà direttamente a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

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