Coppa Italia Eccellenza. Vittoria della Messana sulla Nebros, pari della Jonica - Tempostretto

L'andata del secondo turno di Coppa vede la Messana passare di misura grazie a D'Amico. La Jonica si salva parando un rigore e in inferiorità numerica

Il sorteggio di Coppa Italia ha messo di fronte due delle tre squadre che sono approdate al secondo turno, ieri si è giocata la sfida di andata mentre i ritorni, a campi invertiti, si giocheranno il prossimo 4 ottobre. Nelle sfide di andata si registra la prima vittoria stagionale della Messana che supera 1-0 la Nebros grazie alla rete realizzata poco dopo l’ora di gioco da D’Amico. Nella sfida che vedeva l’altra messinese, la Jonica, ospitare in casa il Paternò è arrivato un pari a reti bianche.

Messana – Nebros 1-0

Ritmi abbastanza bassi e prima occasione vera che arriva solo al 20′. Break centrale e bello spunto personale del 2003 Di Vita, palla filtrante per Traviglia, ma Sanneh mette in corner nell’uno contro uno. Frazione estremamente equilibrata, la Messana protesta per un paio di dubbie segnalazioni di fuorigioco, mentre la Nebros al 32′ deve rinunciare a Pontini infortunato, dentro il 2006 Venuto. Poco dopo il 40′ si fanno vedere anche i giallorossi con una botta da fuori di Rol che si perde larga.

Avvio di ripresa con due punizioni di Rol e Calcagno che sorvolano la traversa. Ancora Rol al 54′ ci prova di testa su cross di D’Agostino, palla alta. Spinge la Messana in questo avvio di ripresa, con Gargiulo che prende il posto di Rol all’ora di gioco. Poco dopo Pantano stacca alto su cross di di Romeo, ma ancora una volta palla di poco fuori. Schema che si ripete al 63′, Maine si rifugia in corner. E sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Pantano spizza di testa per D’Amico che scarta anche Maine e insacca l’1-0. Immediata la reazione della Nebros, prima con un diagonale di Traviglia e poi con una punizione a giro di Assenzio che dà solo l’illusione ottica del gol. Messana con Barbera e Villareal in campo nel finale e con un assetto più offensivo, utile per affondare in ripartenza. Due le occasioni per i giallorossi, ma Farfaglia prima e Bonasera poi calciano centralmente.

Jonica – Paternò 0-0

Nel primo tempo sono i padroni di casa ad avere almeno tre occasioni per passare in vantaggio senza riuscirci. Nella quarta va a segno Mena, nuovo acquisto della società jonica, che però si vede annullata la rete. L’attaccante colombiano è l’ultimo arrivo presentato appena qualche giorno fa: calciatore forte fisicamente agile e veloce.

Nella ripresa non cambia il copione ma è il Paternò ad avere l’occasione più grossa per passare in vantaggio. Un rigore che Pontet para a 15 minuti dalla fine mantenendo inviolata la porta della Jonica, che però nel finale di fare dovrà difendersi in quanto rimasta in 10 uomini per l’espulsione, in occasione della concessione del penalty, di Santoro.

Articoli correlati