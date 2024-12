Coppa Panettone, medaglie per Akhmetov della Power Team Messina

Alla competizione per Esordienti A e B della Sicilia Orientale erano presenti anche le società messinesi Ulysse e Swimblu

PATERNÒ – Tre sessioni di gare alla piscina “Giovanni Paolo II” di Paternò hanno visto vincere alla società etnea Poseidon la Coppa Panettone 2024, secondo titolo della stagione dopo il Trofeo Halloween. Nella competizione riservata alle squadre della Sicilia Orientale erano presenti anche le messinesi Power Team, Swimblu e Ulysse. Con numeri decisamente inferiori alle rivali etnee, Aquos e Idra Altair hanno completato il podio, le società peloritane hanno comunque ottenuto buoni risultati dai propri nuotatori. Tutte e tre sono entrate in classifica conquistando punti e la Power Team Messina è riuscita anche a vincere due medaglie con il ranista Esordiente A Ilias Akhmetov.

Il nuotatore “powertino” classe 2012, allenato da Luca Bombaci, si è preso l’argento e il bronzo rispettivamente nei 200 e 100 metri a rana. Akhmetov due anni fa in vasca lunga, quando era Esordiente B secondo anno, si era laureato campione regionale in queste due specialità. La stagione è iniziata da poco e ci sarà tutto il tempo per prepararsi al meglio e provare replicare il risultato tra qualche mese salendo di condizione piano piano.

Per l’Ulysse i punti arrivano dal sesto posto di Giorgia D’Italia nei 100 farfalla tra le Esordienti B e l’ottavo posto di Lorenzo Irrera nei 200 dorso tra gli Esordienti A. Per la Swimblu i piazzamenti a punti giungono dall’ottavo posto di Andrea Calapai nei 100 stile libero tra gli Esordienti B e dall’ottavo di Sofia D’Amico nei 200 farfalla tra le Esordienti A.

