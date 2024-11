Cori razzisti a calciatore della Jonica, Daspo per un tifoso dell’Avola

E' stato anche denunciato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali

Ripetuti cori e insulti razzisti da parte dei tifosi dell’Avola a Jairo Alegria, calciatore della Jonica. Lo scorso 13 ottobre, per questo motivo, la partita al campo “Bucalo” di Santa Teresa Riva era stata sospesa a cinque minuti dal termine dopo che il calciatore aveva abbandonato il terreno di gioco per protesta, seguito dai compagni di squadra.

L’episodio è stato valutato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina col contributo dei carabinieri di Santa Teresa Riva.

Ora il questore di Messina Annino Gargano, ha emesso un provvedimento di D.A.Spo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) della durata di due anni nei confronti di uno dei tifosi individuati quali autori dell’aggressione verbale.

Il tifoso, già in passato segnalato per possesso di fumogeni in occasione di un altro match del Città di Avola, è stato anche denunciato per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali, etnici o religiosi.