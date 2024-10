Cori razzisti, calciatore della Jonica si ferma in campo e fa sospendere la partita

Jairo Alegria ha detto "no" e la società sportiva lo sostiene

SANTA TERESA DI RIVA – “Gara sospesa nell’Eccellenza al 40′ della ripresa di Jonica – Città di Avola. Solidarietà al nostro Jairo”. La squadra di calcio Jonica Fc di Santa Teresa di Riva racconta sulla sua pagina Facebook l’episodio avvenuto all’85’ minuto: “Il nostro attaccante Jairo Alegria era vittima di ripetuti cori razzisti giunti dal settore ospiti e si rifiutava di continuare a giocare. Insieme a lui abbandonavano il campo i propri compagni di squadra. Per la cronaca, gli ospiti erano in vantaggio per 3-0”.

L’attaccante colombiano si è bloccato al centro del campo, al comunale “Bucalo”, per dire “no” al razzismo e in particolare ai cori di una parte della tifoseria di Città di Avola. Un episodio analogo a quello avvenuto ieri nella partita amichevole Spagna-Francia. Lì entrambe le squadre di streamer si sono fermate per gli insulti razzisti.

Foto di Jairo Alegra dalla pagina Fb Jonica Fc di Santa Teresa di Riva.