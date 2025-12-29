L’addio di Lo Presti a Taormina: “Venute meno le condizioni ambientali e professionali”

L'ex comandante della Polizia locale, scontratosi col sindaco De Luca, sceglie Saponara e si congeda con una lunga lettera aperta ai taorminesi

TAORMINA – Con una lettera aperta indirizzata alla città di Taormina e a tutti i taorminesi, l’ex comandante della Polizia Locale di Taormina, Daniele Lo Presti, attuale responsabile di Area e del Comando di Polizia Locale di Saponara, si è congedato ufficialmente dalla città del Centauro.

“Dopo un anno di servizio svolto in posizione di comando presso il Comune di Saponara, ho deciso di partecipare all’avviso di mobilità indetto dallo stesso ente – ha spiegato il commissario capo Lo Presti – su volontà dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco uscente Giuseppe Merlino che mi ha accolto, sin da subito, con rispetto e stima, assegnandomi incarichi apicali di responsabilità e consentendomi di tornare a svolgere pienamente il mio ruolo in divisa. Con questa scelta si conclude il mio rapporto di servizio con il Comune di Taormina, realtà che ha rappresentato per me un prestigio assoluto”.



Lo Presti ha ripercorso l’iter professionale che lo ha portato fino a Taormina, dove però è finito per scontrarsi con l’Amministrazione del sindaco Cateno De Luca. “Circa Vent’anni fa – ha scritto Lo Presti – ho compiuto una scelta chiara e consapevole: servire la collettività nella Polizia Locale. Ho iniziato il mio percorso professionale nella città di Milano e, alla fine del 2017, mi sono trasferito, con l’istituto della mobilità per interscambio, a Taormina. Nel 2024, tuttavia, sono venute meno le condizioni ambientali e professionali per poter proseguire serenamente il mio percorso, alla luce di valutazioni da parte dell’amministrazione comunale (che comunque ringrazio per il nulla osta definitivo) in contrasto con le mie attitudini professionali e con il mio percorso di studi”.

“Un saluto e ringraziamento particolare – continua il commissario – va ai colleghi della Polizia Locale di Taormina, ai volontari della protezione civile di radio valle Alcantara, ai dipendenti ASM , con i quali ho condiviso anni di servizio, sacrifici e importanti momenti di crescita professionale, e a tutti i dipendenti comunali per la collaborazione, il rispetto e il senso di appartenenza dimostrati nel tempo. Rivolgo inoltre un deferente saluto ai sacerdoti della Città di Taormina/Trappitello, padre Carmelo e padre Tonino, per la loro costante vicinanza alla comunità, al Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, dott. Maurizio Lento, per la leale e proficua collaborazione istituzionale nonché punto di riferimento per l’intero comprensorio, e ai rappresentanti locali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera che si sono succeduti nel tempo”.

“Rivolgo infine un sentito ringraziamento alla stampa locale, che con puntualità, correttezza e professionalità ha sempre dato adeguata visibilità alle attività e alle azioni del Comando da me diretto, svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire una comunicazione trasparente al servizio dei cittadini. Porterò con me un importante bagaglio umano e professionale maturato in questi anni e ritengo, al tempo stesso, di aver dimostrato sempre un forte attaccamento al territorio e al servizio.

Nel corso della mia attività non ho mai esitato, quando necessario, a mettere a rischio la mia stessa incolumità per tutelare la sicurezza dei cittadini. Tra i tanti episodi vissuti, desidero ricordare l’indagine svolta nell’immediatezza dei fatti nel maggio 2018 che ha poi portato all’arresto dell’aggressore dell’ispettore capo Cacopardo e quello del settembre 2021, quando, pur essendo libero dal servizio, non esitai da solo ad intervenire prontamente per inseguire e fermare tre soggetti pluripregiudicati responsabili di una rapina nel centro cittadino, riuscendo a bloccarli e a trarli in arresto in flagranza di reato”.

“Il mio percorso professionale, tuttavia, non si ferma qui: guardo al futuro con entusiasmo e determinazione, puntando a raggiungere livelli sempre più alti di responsabilità e impegno al servizio della comunità. Concludo rivolgendo alla Città di Taormina e a tutti i taorminesi, che in più occasioni mi hanno dimostrato stima e apprezzamento personale, i miei più sinceri auguri per un futuro di crescita, sicurezza e serenità”, conclude l’ex comandante della Polizia locale taorminese.

Articoli correlati