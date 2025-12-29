 Silent Reading Club, torna l'evento tra pagine, tè e caffè

Silent Reading Club, torna l’evento tra pagine, tè e caffè

Giuseppe Fontana

Silent Reading Club, torna l’evento tra pagine, tè e caffè

lunedì 29 Dicembre 2025 - 18:00

Terzo appuntamento con l'iniziativa ideata da Alice Scimone. Niente smartphone, solo libri. Ecco quando e dove

MESSINA – Dopo il successo delle prime due iniziative, non poteva chiudersi il 2025 senza un terzo appuntamento con il Silent Reading Club. L’evento organizzato da Alice Scimone tornerà martedì 30 dicembre dalle 17 al Caffè letterario Volta Pagina di Strada San Giacomo 13, proprio accanto al Duomo.

Le “regole” sono semplici: basterà portare un libro o sceglierne uno di quelli messi a disposizione dal locale, sedersi e leggere in pace. Un pomeriggio “lontano dagli schermi, tra pagine e profumo di tè”, ma anche aperto a ogni forma di attività creativa, per salutare il 2025 insieme.

