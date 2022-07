Coronavirus in Calabria, casi triplicati in 24 ore. Un decesso nel Reggino - Tempostretto

I nuovi positivi sono più di 1.100 sia in provincia di Cosenza sia sul territorio metropolitano di Reggio Calabria. Il tasso di positività supera il 35%

REGGIO CALABRIA – Triplicati i casi di Coronavirus nel giro di 24 ore appena, in Calabria.

Ieri i contagi s’annoveravano in 1.456 sull’intero territorio calabrese; oggi se ne contano 3.537 (dunque +2.081 rispetto alle 24 ore immediatamente precedenti).

In ben due territori provinciali si tornano ad avere oltre 1.100 contagi in un giorno solamente: Cosenza ne computa 1.185 (più 24 fuori regione), Reggio Calabria 1.166 (più due fuori regione). Per il resto 836 i nuovi positivi nel Catanzarese (più 18 fuori regione), 200 a Crotone e comprensorio, 106 nel Vibonese.

Situazione difficile, la cui descrizione si completa con un decesso, anche questo verificatosi sul territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Abbastanza seria la situazione quanto all’incidenza del Covid-19 rispetto ai tamponi effettuati: il tasso di positività in regione supera infatti il 35 per cento.

