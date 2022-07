Coronavirus in Calabria, sei decessi: uno sul territorio metropolitano di Reggio - Tempostretto

In flessione il tasso d'occupazione dei posti-letto in reparto Covid. Contagi in lieve calo: dei 2.109 casi nuovi odierni, 555 sono emersi nel Reggino

REGGIO CALABRIA – Contrasto al Covid-19, ancora 6 decessi in Calabria quest’oggi: 3 attengono al territorio provinciale cosentino, un evento fatale per via del Coronavirus nel Reggino, uno in provincia di Catanzaro e un ultimo anche a Crotone e comprensorio.

I contagi invece registrano una leggera flessione (-92) su scala regionale, planando a 2.109.

Territorialmente, 839 i casi nel Cosentino (58 i ‘fuori regione’); 555 i nuovi positivi sul territorio metropolitano di Reggio Calabria; 438 nel Catanzarese (inclusi 26 casi ‘fuori regione’).

E ancora, 183 nel Crotonese; 94 in provincia di Vibo Valentia.



Più tranquillo l’indice di positività, di poco superiore al 25 per cento.

Ottima boccata d’aria, invece, per i reparti Covid calabresi: il saldo tra nuovi ricoveri e dimissioni cala, complessivamente, di 21 unità (tasso invariato, tuttavia, per quanto riguarda Reggio).

