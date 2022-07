Con i 698 nuovi casi, quest'oggi la provincia di Reggio Calabria ritorna ad esse quella con più contagi, oltre ad un decesso

Scendono sotto i duemila i nuovi positivi in Calabria nelle ultime 24 ore, 1843 per l’esattezza, di cui 698 nel Reggino dove c’è stata anche una delle tre vittime a livello regionale. I nuovi guariti sono 1956, mentre in area medica i ricoveri da 330 scendono a 322, le terapie intensive fanno segnare due nuovi ricoveri, 12.