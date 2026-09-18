 Corruzione, arrestato direttore Motorizzazione Palermo

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Alessandra Serio

Corruzione, arrestato direttore Motorizzazione Palermo

venerdì 18 Settembre 2026 - 13:14

Sorpreso con una presunta tangente di una scuola guida. E' stato presidente dell'Ac Palermo

E’ accusato di corruzione Angelo Pizzuto, direttore della Motorizzazione di Palermo, arrestato dalla Polstrada. Gli agenti della sezione di polizia giudiziaria lo hanno sorpreso con una busta contenente 5.500 euro, secondo la Procura una tangente intascata. La busta è stata rinvenuta in un locale di pertinenza del dirigente regionale, perquisito dagli investigatori.

Chi è Angelo Pizzuto

Arrestato anche il responsabile di alcune scuole guida che avrebbe pagato la mazzetta affinché alcuni suoi clienti avessero una corsia preferenziale e facilitata per il rilascio della patente. Pizzuto è stato dirigente del parco delle Madonie, capo di Gabinetto dell’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò e da gennaio era stato nominato alla Motorizzazione civile palermitana. Il manager regionale è un nome noto ai tifosi di calcio, avendo ricoperto ruoli dirigenziali nell’Ac Palermo.

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