 Esercito, cambio al Comando della Brigata Aosta. Scimone prende il posto di Spanò

Esercito, cambio al Comando della Brigata Aosta. Scimone prende il posto di Spanò

Redazione

Esercito, cambio al Comando della Brigata Aosta. Scimone prende il posto di Spanò

venerdì 18 Settembre 2026 - 13:30

La Brigata Meccanizzata Aosta è un'unità dell'Esercito Italiano con 5.000 uomini e donne che prestano servizio a Messina, Catania, Palermo e Trapani

Stamattina, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al comando della Brigata Meccanizzata “Aosta” tra il Generale di Brigata Pasquale Spanò e il parigrado Paolo Scimone.

Al cambio di vertice ha partecipato il Comandante della Divisione “Acqui”, Generale di Divisione Massimiliano Belladonna, oltre alle massime autorità militari, civili e religiose della Città dello Stretto.

Nel discorso di commiato, il Generale Spanò ha ripercorso i principali impegni operativi ed addestrativi in Italia e all’estero della brigata nel corso del proprio mandato, tra cui spiccano le esercitazioni “Nasr” e “Ferocious Falcon” in Qatar, l’operazione “Strade Sicure” e gli interventi emergenziali in occasione dei disastri generati dal ciclone “Harry” sulla costa orientale della Sicilia e dalla frana nel comune di Niscemi. Il comandante cedente ha ringraziato i “Leoni d’Aosta” per la loro grande competenza, spirito di servizio e il senso di appartenenza alla Patria che dimostrano in qualunque contesto, mantenendo inalterati i valori di una Brigata dal retaggio storico imponente.

Nel suo intervento, il Comandante della Divisione “Acqui” ha espresso grande soddisfazione per i brillanti traguardi conseguiti dall’Aosta, riconoscendo il merito alla professionalità e alla coesione espresse da tutto il personale impiegato nelle molteplici attività. Il Generale Belladonna ha infine sottolineato l’importanza dell’addestramento pluriarma e dello scambio di esperienze tra i reparti che, unitamente al patrimonio di valori e all’ormai indispensabile proiezione all’innovazione tecnologica, consentono alle Grandi Unità da Combattimento, quali la Brigata meccanizzata “Aosta”, di essere preparate, motivate e addestrate per affrontare le sfide dei moderni scenari operativi.

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