Esercito, cambio al Comando della Brigata Aosta. Scimone prende il posto di Spanò

La Brigata Meccanizzata Aosta è un'unità dell'Esercito Italiano con 5.000 uomini e donne che prestano servizio a Messina, Catania, Palermo e Trapani

Stamattina, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al comando della Brigata Meccanizzata “Aosta” tra il Generale di Brigata Pasquale Spanò e il parigrado Paolo Scimone.

Al cambio di vertice ha partecipato il Comandante della Divisione “Acqui”, Generale di Divisione Massimiliano Belladonna, oltre alle massime autorità militari, civili e religiose della Città dello Stretto.

Nel discorso di commiato, il Generale Spanò ha ripercorso i principali impegni operativi ed addestrativi in Italia e all’estero della brigata nel corso del proprio mandato, tra cui spiccano le esercitazioni “Nasr” e “Ferocious Falcon” in Qatar, l’operazione “Strade Sicure” e gli interventi emergenziali in occasione dei disastri generati dal ciclone “Harry” sulla costa orientale della Sicilia e dalla frana nel comune di Niscemi. Il comandante cedente ha ringraziato i “Leoni d’Aosta” per la loro grande competenza, spirito di servizio e il senso di appartenenza alla Patria che dimostrano in qualunque contesto, mantenendo inalterati i valori di una Brigata dal retaggio storico imponente.

Nel suo intervento, il Comandante della Divisione “Acqui” ha espresso grande soddisfazione per i brillanti traguardi conseguiti dall’Aosta, riconoscendo il merito alla professionalità e alla coesione espresse da tutto il personale impiegato nelle molteplici attività. Il Generale Belladonna ha infine sottolineato l’importanza dell’addestramento pluriarma e dello scambio di esperienze tra i reparti che, unitamente al patrimonio di valori e all’ormai indispensabile proiezione all’innovazione tecnologica, consentono alle Grandi Unità da Combattimento, quali la Brigata meccanizzata “Aosta”, di essere preparate, motivate e addestrate per affrontare le sfide dei moderni scenari operativi.