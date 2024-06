Corsa clandestina di cavalli a Mortelle, blitz della Polizia: 2 persone indagate

All’arrivo dei poliziotti, numerosi motorini avevano già occupato i margini della strada per assistere alla competizione

MESSINA – A Mortelle, i poliziotti delle Volanti di Messina hanno bloccato sul nascere una competizione non autorizzata tra cavalli. L’intervento è successivo a quello di marzo, quando personale della Squadra Mobile e delle Volanti era intervenuto in via degli Agrumi, Rione San Filippo, interrompendo un’altra corsa illegale e denunciando quattro soggetti che avevano partecipato attivamente alla gara.

L’intensificazione dei servizi volti a garantire un costante e capillare controllo del territorio in città, fortemente voluta dal Questore Annino Gargano, ha portato ulteriori risultati: all’alba di ieri, infatti, i poliziotti delle Volanti sono riusciti ad interrompere già dalle prime fasi una nuova corsa clandestina tra due calessi trainati da cavalli.

All’arrivo dei poliziotti, i numerosi motorini avevano già occupato i margini della strada per assistere alla competizione. Sopraggiunte le Volanti della Polizia di Stato, gli avventori si sono velocemente allontanati. I cavalli, due in totale, entrambi condotti da fantino su calesse, sono stati individuati dagli agenti che ne hanno subito bloccato uno, intercettando il secondo poco dopo.

I poliziotti hanno, inoltre, individuato i due furgoni adibiti al trasporto di animali, uno dei quali è stato intercettato in una strada che conduce alla vicina spiaggia, nascosto tra la vegetazione.

All’esito delle immediate attività di polizia, sono stati identificati i due fantini, nonché proprietari dei cavalli, entrambi con specifici precedenti di polizia, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per il reato di maltrattamenti di animali.

Ai conducenti dei furgoni sono state elevate sanzioni amministrative perché sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto dei cavalli, e ad uno dei due inoltre è stata contestata la violazione del Codice della Strada per aver utilizzato il veicolo per il trasporto conto terzi, con contestuale sequestro amministrativo del veicolo.

I cavalli – trovati dagli agenti in condizioni di affaticamento – sono stati subito visitati da personale dell’Asp – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, intervenuto su richiesta degli agenti della Questura, e sono risultati sprovvisti di microchip e pertanto sottoposti ad immediata applicazione. Gli equini sono stati dunque sottoposti a sequestro penale ed affidati in giudiziale custodia. Lo stesso personale veterinario ha successivamente effettuato un prelievo di campione di sostanze ematiche su entrambi gli animali, finalizzato ad approfondimenti antidoping ed in merito alla sussistenza di malattie infettive.

(foto archivio)