Cremonini a Messina, prevendite da venerdì: ecco settori e prezzi

Le Tribune A, B e C saranno numerate

MESSINA – Cesare Cremonini mancava dalla Sicilia dal 2018 quando si esibì al Palasport di Acireale. L’annuncio del suo concerto allo stadio “Franco Scoglio” di Messina, il 28 giugno 2025, è stato dunque accolto con grande entusiasmo dai fan. La prevendita si aprirà venerdi prossimo, 27 settembre, in tutti i punti fisici autorizzati ed online nei circuiti Box Office Sicilia, Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

I biglietti delle Tribune (A, B, C) saranno tutti venduti con posti numerati su pianta, per un più ordinato e comodo afflusso del pubblico, mentre il manto erboso sarà suddiviso nei due settori “Prato Gold” e “Prato”, con posti in piedi. Per gli acquisti online sarà possibile optare per la “stampa da casa” che permette la stampa diretta del titolo d’ingresso che agevola l’accesso ai cancelli dello stadio senza ulteriori cambi o adempimenti.

I prezzi dei biglietti

Il costo dei biglietti varia da un minimo di 69 euro ad un massimo di 92 euro (comprensivi dei diritti di prevendita, ma non dei costi del servizio che saranno applicati dai circuiti online). Nello specifico, ecco tutti i settori e i relativi prezzi: Prato 69 euro, Prato gold 80,50 euro, 6° settore non numerato 51,75 euro, 5° settore numerato 57,50 euro; 4° settore numerato 69 euro, 3° settore numerato 80,50 euro, 2° settore numerato 86,25 euro, 1° settore numerato 92 euro.

I biglietti per i disabili

Per l’acquisto dei biglietti per disabili, con ingresso dedicato e posto in Tribuna B al prezzo di 51,75 euro, occorre inviare una mail a disabili.messina2025@gmail.com allegando l’attestazione di disabilità al 100% con eventuale attestazione di indennità di accompagnamento. Il riscontro alla richiesta verrà dato tre mesi prima del concerto via mail.