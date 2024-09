Cesare Cremonini allo stadio “Scoglio” di Messina nell’estate 2025

Sarà l'unico concerto per Sicilia e Calabria

MESSNA – Annunciato questa mattina il concerto di Cesare Cremonini sabato 28 giugno 2025 allo Stadio “Franco Scoglio” di Messina. Si tratta dell’unico concerto del tour per Sicilia e Calabria. I biiglietti saranno in vendita dal 27 settembre in tutti i punti autorizzati e online. Il costo partirà da € 51,75 compresi diritti di prevendita. L’organizzazione del concerto di Cremonini a Messina è di Carmelo Costa per Musica da Bere Srl.

“Messina si dimostra sempre di più capitale della Musica del Sud Italia, il prossimo anno con due concerti di Vasco, due di Mengoni e quello di Cremonini accoglieremo nella Città dello Stretto oltre 170mila persone, una grande sfida che la Musica da Bere ha raccolto e che va preparata insieme con il Comune di Messina in ogni minimo dettaglio. Sarà una stagione che resterà nella Storia della Musica in Sicilia”, afferma Costa.