Criticità lungo la Statale 114 a Mili Marina: il Comitato Messina 3S chiede soluzioni

"I disagi legati eliminazione della banchina all’altezza dell’abitato con realizzazione di un marciapiede (positivo), ma non alla contemporanea creazione di spazi, piazzali e zone di sosta"

MESSINA – Il Comitato Messina 3S (Sviluppo, Sostenibilità e Sicurezza) ha sollevato una serie di criticità legate agli interventi realizzati dall’Amministrazione Comunale di Messina lungo la Strada Statale 114, all’altezza dell’abitato di Mili Marina.Secondo il Comitato, guidato dal Presidente Ing. Gaetano Sciacca, la rimozione della banchina preesistente e la realizzazione di un semplice marciapiede, pur essendo un miglioramento per la sicurezza dei pedoni, non è stata accompagnata dalla creazione di adeguati spazi, piazzali e zone di sosta.

Questa situazione sta causando gravi disagi e rischi per le attività economiche e i residenti della zona.”In questo tratto della SS114, ormai diventata di fatto una strada urbana cittadina, sono presenti diverse attività commerciali come scuole di danza, autoscuole, parrucchieri, studi professionali e abitazioni”, spiega il Presidente Sciacca. “La mancanza di aree di sosta sta generando problemi inevitabili per questi esercizi, che vedono compromessa l’accessibilità per i loro clienti”. Inoltre, il Comitato sottolinea come l’assenza di spazi di parcheggio rappresenti un rischio per la pubblica incolumità, con possibili incidenti dovuti alla circolazione caotica.

LE PROPOSTE

Per risolvere queste criticità, il Comitato Messina 3S ha avanzato alcune proposte concrete all’Amministrazione comunale: ridurre la larghezza del nuovo marciapiede al minimo previsto per legge (0,90 metri) nella zona a valle, in modo da ricavare degli spazi di sosta temporanea per veicoli e autobus in prossimità delle fermate.

Creare nuovi spazi di sosta

Si chiede inoltre di individuare con urgenza aree idonee per la realizzazione di un parcheggio a monte della SS114, essenziale per alleviare i disagi degli utenti e i rischi per la sicurezza pubblica e realizzare una rotatoria in prossimità dell’intersezione con la strada di accesso al villaggio di Mili Marina, al fine di migliorare la viabilità della zona e ridurre il rischio di incidenti. “Queste soluzioni, se tempestivamente adottate, permetterebbero di coniugare il miglioramento della sicurezza pedonale con la necessità di garantire spazi adeguati per la sosta e la circolazione veicolare”, chiosa il presidente Sciacca. “È fondamentale – conclude – trovare un equilibrio tra le esigenze di tutti gli utenti della strada, a beneficio di residenti, attività commerciali e sicurezza pubblica”. Il Comitato Messina 3S ha inviato una lettera con le richieste al sindaco del Comune di Messina, Federico Basile, chiedendo un intervento urgente per risolvere la problematica.