Taormina. Esposizione menù, controlli serrati sul Corso. Sanzionate 2 attività

Taormina - La Polizia locale, su richiesta dell'Amministrazione comunale, ha eseguito il controllo sulla regolare esposizione dei menu sul corso Umberto. In particolare sono state controllate 24 attività, due delle quali sono state sanzionate ai sensi dell’ordinanza sindacale numero 31 del 2018 per aver esposto il menu su area non soggetta a concessione. La sanzione prevede la successiva la sospensione dell’attività per tre giorni a cura del Suap. Le stesse attività sono state sanzionate altresì ai sensi dell’articolo 20 del codice della strada. Nella stessa giornata si è proceduto ad individuare ulteriori responsabili di abbandono di rifiuti nella frazione di Trappitello.