Crotone-Messina. Modica: “Abbiamo perso con onore e non meritavamo”

CROTONE – Al termine della partita persa dal Messina contro il Crotone allo stadio Ezio Scida l’allenatore ha così commentato recriminando per due rigori a suo dire non fischiati alla squadra: “Complimenti ai ragazzi che hanno dato vita ad una partita bella. Noi abbiamo regalato 15 minuti in cui ci siamo abbassati molto ma la squadra si è espressa bene, il secondo gol era evitabilissimo e avremmo dovuto difendere in modo diverso. Il loro attaccante ha fatto un grande gol ma c’è stato un errore in partenza difensivo nostro. Abbiamo perso con onore e secondo me non meritavamo, ci sono due situazioni discutibili uno sicuro è fallo di mano e l’altro su Lia che stava calciando e l’hanno toccato sul tallone. C’è rammarico per non aver ottenuto almeno un punto, non ci sono tiri in porta del Crotone tranne la parata di Curtosi e i due gol. La partita è stata equilibrata perché anche noi abbiamo creato situazioni, nulla da dire alla squadra. “.

Nell’analisi della partita il mister parla di equilibrio: “Noi abbiamo avuto situazioni con episodi, abbiamo fatto tiri e loro hanno fatto fare una sola parata a Curtosi. Poi il risultato ci dice che abbiamo perso 2-0 e abbiamo subito facendo errori di crescita. A me la squadra è piaciuta perché ha avuto temperamento e desiderio ma va considerata anche la qualità del Crotone. Dobbiamo essere sbarazzini e portare avanti l’identità nostra, dobbiamo essere liberi nella testa e freschi di fare il nostro calcio”.

Infine un’ultima considerazione dell’allenatore su una situazione che esula dal campo e che non gli aggrada: “Questa di oggi è stata una partita particolare, se giochiamo a calcio non siamo inferiori a nessuno. Non mi piace l’andamento che stiamo subendo, ci hanno fischiato 27 punizioni contro e non mi piace iniziare in una situazione impari. Voglio perdere giocandomela e perché gli altri sono più bravi. C’è un’aria che mi dà fastidio, noi vinciamo 4-1 in casa loro perdono due partite consecutive, andiamo a guardare le quote e ci danno vincenti a 6,70. Sono situazioni da rivedere e non voglio essere tendenzioso o maligno. Nel primo tempo non abbiamo preso punizioni a favore, questo mi preoccupa non i risultati”.

*Fonte Radio Amore

