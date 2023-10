Ct Vela Messina in trasferta per confermare il primo posto nel girone - Tempostretto

Il circolo peloritano sarà impegnato a Vigevano contro Seva Alta per la seconda giornata di serie A1. In A2 il Filari Tennis attende in casa il Team Avino

MESSINA – Dopo l’esordio vittorioso contro il Tc Pistoia in serie A1, il Ct Vela sarà impegnato domenica 15 ottobre, inizio alle ore 10, sui campi in sintetico al coperto di Vigevano contro il Selva Alta. Impegno invece casalingo per la formazione maschile del Filari Tennis che disputa il campionato di serie A2, i tirrenici saranno di scena alla Cittadella Sportiva Universitaria, sempre domenica, contro il Team Avino nel match valido per la terza giornata del loro campionato.

Ct Vela e Seva Alta a punteggio pieno

La formazione lombarda, nella gara inaugurale del campionato di tennis a squadre di serie A1, ha sconfitto per 4 a 2 il Tc Parioli, grazie ai successi, in singolare, di Stefano Napolitano, numero 252 del ranking Atp, del francese Antoine Hoang, numero 434 al mondo, e del vivaio Davide Dadda (classifica italiana 2.4), mentre Filippo Baldi è stato sconfitto. Le due formazioni si conoscono bene, soprattutto per essersi affrontate nella finale scudetto del 2019 a Lucca, quando Selva Alta vinse per 4 a 3 al doppio di spareggio grazie al successo nel match decisivo di Filippo Baldi e Antoine Hoang su Marco Trungelliti e Giorgio Tabacco.

Entrambe le formazioni sono a punteggio pieno avendo vinto all’esordio quindi chi prevarrà potrà prender il comando del girone 2 a quota sei punti, solo la prima accederà ai playoff scudetto. Il capitano Ciccio Caputo dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha battuto Pistoia domenica scorsa, con Julian Ocleppo (che sta recuperando dai fastidi muscolari) più i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco e l’austriaco Gerald Melzer.

