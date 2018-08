Savoca. Concertacolo di canzoni e altre storie con il cantautore Pino Marino

SAVOCA. Concertacolo di canzoni e altre storie. La piazza del Centro filarmonico di Savoca ospiterà questa sera (martedì, a partire dalle 21, 30) il cantautore romano Pino Marino. La manifestazione rientra nelle iniziative culturali estive programmate dall’Amministrazione comunale savocese, in sinergia con i commercianti, i quali si sono autotassati per contribuire alle spese e mettere in piedi il cartellone estive.

Nello specifico, l’evento è inserito nel programma "I concerti del gusto", patrocinato dal Comune con il contributo di sponsorizzazione dei privati (in questo caso dell'attività "La dolce vita - wine bar Sicily di Giancarlo De Clo'")

Concertacolo di canzoni e altre storie è la formula creata da Pino Marino per portare ovunque e modellare a braccio il suo spettacolo di musica e racconti, città per città e luogo per luogo.

“L’iniziativa – spiega il sindaco della Città medievale - Nino Bartolotta – è rivolta agli operatori commerciali e socio-culturali del territorio che hanno manifestato l'interesse a sponsorizzare eventi a carattere artistico e culturale. Il prossimo appuntamento è in programma il 29 agosto con "Banda in Borgo". Si tratta di un raduno bandistico per le vie del medievale centro storico con il contributo di sponsorizzazione dell'associazione musicale città di savoca e dell’Anbima.

L’esordio professionale di Marino, che si esibirà questa sera, risale al Festival di Sanremo 1996. In quell’occasione scrisse per Albano “E’ la mia vita”. Da quel momento diventa autore e compositore per molti interpreti della canzone italiana, fra i quali Niccolò Fabi e Niky Nicolai & Stefano Di Battista Jazz Quartet, che vincono la categoria gruppi nel Sanremo 2005 (canzone che assegna a Pino Marino il premio come miglior autore dell'edizione).

Dal 2000 ottiene il suo contratto da cantautore e ad oggi ha pubblicato diversi dischi a suo nome.c