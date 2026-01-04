10 anni della Casa della Misericordia a Camaro a sostegno dei più fragili

Sono state accolte più di 500 persone. A spegnere le candeline l'arcivescovo di Messina Accolla. Si chiudono così le celebrazioni natalizie di Terra di Gesù

MESSINA – Con i festeggiamenti per i dieci anni di attività della Casa della Misericordia di Camaro si concludono le celebrazioni natalizie di Terra di Gesù Odv.

La Casa della Misericordia di Camaro ha celebrato ieri sera “con orgoglio” i suoi dieci anni di attività. “Un un traguardo che sottolinea l’impegno costante e il servizio dedicato alla comunità locale e non solo. Nei locali della parrocchia di Camaro, la Casa della Misericordia, accoglie migranti, vittime di tratta, persone senza fissa dimora. Fondata nel 2015, questa istituzione ha svolto un ruolo fondamentale nel fornire assistenza, supporto e solidarietà a chi si trova in difficoltà, contribuendo a creare un ambiente più coeso e solidale. Nel corso del decennio, la struttura umanitaria, diretta con amore e competenza da Mariella Costantino, ha accolto, a titolo totalmente gratuito e senza contributi pubblici, oltre cinquecento persone appartenenti alle più svariate categorie di fragilità”, si legge in una nota.

“E ieri gli ospiti e i volontari hanno accolto con entusiasmo un invitato d’eccezione, monsignor Giovanni Accolla, arcivescovo della città di Messina, che ha spento le candeline sulla torta augurale e si è intrattenuto con gli ospiti, tra cui due bambini in tenera età. Alla serata hanno presenziato monsignor Francesco La Camera e padre Pino Gentile, rispettivamente parroco e viceparroco della chiesa di SS Maria dell’Incoronata di Camaro superiore, nei cui locali è collocata la casa famiglia”.

Accolla: “Un esempio concreto di solidarietà”

Francesco Certo, presidente Terra di Gesù Odv, ha ricordato la figura del compianto padre Cento, cofondatore della Casa della Misericordia. Durante la visita, l’arcivescovo ha incontrato volontari, operatori e beneficiari, condividendo parole di conforto e speranza. Nel suo intervento, ha sottolineato “l’importanza di una società che si faccia carico delle fragilità dei suoi membri, ricordando che ogni persona merita dignità e rispetto, indipendentemente dalla propria condizione”.

“Questo Centro rappresenta un esempio concreto di come la comunità possa unirsi per tendere una mano a chi si trova in difficoltà,” ha affermato Accolla. “La misericordia non è solo un valore spirituale, ma un impegno quotidiano che si manifesta attraverso azioni di solidarietà e amore verso il prossimo”.

“Il successo di questa decade di attività è il risultato dell’impegno di volontari, staff e della comunità stessa, che hanno collaborato per fare della Casa un punto di riferimento importante. Guardando al futuro, l’obiettivo è continuare a rafforzare queste azioni, mantenendo vivo lo spirito di solidarietà e vicinanza che ha sempre contraddistinto questa istituzione che dalla sua costituzione si è proposta di offrire agli ospiti non solo un riparo materiale, ma anche un sostegno morale, un ascolto attento e un percorso di reinserimento”, viene sottolineato da Terra di Gesù, presieduta dal medico Francesco Certo.

