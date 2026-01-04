 Messina. Distrutta una nuova pensilina Smart sul viale Giostra

Redazione

domenica 04 Gennaio 2026 - 13:17

La condanna di Atm e amministrazione comunale: "Tolleranza zero verso chi danneggia ciò che appartiene a tuttI"

MESSINA – “Un grave atto vandalico ha colpito una delle nuove pensiline smart sul viale Giostra. Questo non è solo un danno materiale ma un’offesa a tutti i cittadini. Le pensiline sono di tutti: distruggerle significa privare la comunità di servizi fondamentali e rallentare il miglioramento della città”. Lo comunica l’Azienda trasporti di Messina.

Atm e amministrazione: “Tolleranza zero verso chi danneggia ciò che appartiene a tutti”

“L’amministrazione comunale e Atm condannano con fermezza questi gesti inaccettabili. L’inciviltà di pochi non fermerà il nostro impegno, ma deve essere chiaro: tolleranza zero verso chi danneggia ciò che appartiene a tutti. Rispettiamo i beni pubblici: solo così la città cresce e funziona meglio per tutti”, è la conclusione.

Già in passato si sono verificati episodi simili a danno delle pensiline smart.

