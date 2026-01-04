 L'ordigno bellico a Milazzo, operazione compiuta. Tornano a casa in 1500

Redazione

domenica 04 Gennaio 2026 - 13:57

"Bomba day". Viene fatto brillare in una cavea e intanto i residenti della zona possono tirare un sospiro di sollievo. Il ringraziamento del sindaco Midili

MILAZZO – Lo hanno chiamato “Bomba day”. Tutto è filato liscio, come ha sottolineato il sindaco Pippo Midili. A Milazzo si stanno concludendo le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico trovato in via Migliavacca. Operazioni stamattina a cura del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo dell’esercito italiano. L’ordigno viene fatto brillare in una cava in un’area tra Barcellona e Santa Lucia.

Alle 11.30 è stato avviato il rientro dei 1500 residenti costretti all’evacuazione.

Si tratta di un residuato bellico della Seconda guerra mondiale scoperto nel mese di dicembre in un cantiere.

Presso il Comune di Milazzo è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc) e il sindaco ha adottato l’ordinanza per l’evacuazione della “zona rossa”. Un raggio di circa 334 metri dal punto in cui è stato rinvenuto l’ordigno. Nella zona rossa non erano essere presenti veicoli di alcun tipo in sosta lungo le strade e la cittadinanza ha ricevuto tutte le informazioni necessarie.

Più di 200 le persone, tra organizzazioni di volontariato e protezione civile, impegnate nelle operazioni.

Da parte sua, il primo cittadino ha ringraziato Prefettura, esercito e tutti coloro che hanno collaborato e contribuito alla buona riuscita dell’intervento.

Foto tratte dalla pagina Fb dell’Anpas – Club Radio C.B. e del Nucleo Terme Vigliatore.

