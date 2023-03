Cyber sicurezza e privacy, il Verona Trento incontra gli esperti di Fd - Tempostretto

Nell’aula magna della scuola cento studenti dell’ultimo a confronto con Fabio dell’Edera e Margherita Santisi

MESSINA – Sicurezza e dinamicità dei dati informatici, privacy e dati sensibili, focus su reparti aziendali come IT, management e back office: sono alcuni degli argomenti scelti per i nuovi PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che sulla falsariga dell’alternanza scuola – lavoro, hanno l’obiettivo di avvicinare il mondo scolastico a quello del lavorativo, così un centinaio di studenti dell’istituto superiore Verona Trento di Messina hanno incontrato i vertici e alcuni esperti dell’azienda messinese “FD credit management”, leader nel recupero crediti in Italia. L’esperienza ultratrentennale e le numerose certificazioni europee, che stanno alla base delle attività svolte quotidianamente da centinaia di dipendenti e consulenti di FD, hanno incuriosito gli alunni introducendoli nel mondo del recupero crediti.

“Diamo la possibilità ai giovani messinesi di conoscere le realtà imprenditoriali della nostra città – hanno spiegato Margherita Santisi e Fabio Dell’Edera, rispettivamente amministratrice unica e head of operations di FD – abbiamo sempre investito su Messina e in provincia, aprendo anche una nuova sede, qualche mese fa, a Villafranca Tirrena che sta dando ottimi risultati in termini di formazione di ragazzi interessati a fare carriera nel comparto NPL, un settore dell’economia in crescita ormai da anni e che può assicurare prospettive lavorative importanti e stimolanti senza bisogno di trasferirsi in altre città”. Durante l’evento, Alessandro Scipilliti, oggi responsabile IT di FD, ha raccontato la sua esperienza: quattro anni fa si è diplomato proprio al Verona Trento, dunque ha sensibilizzato i giovani, che proprio come lui alla fine di un percorso di studi, hanno voglia di entrare concretamente nel mondo del lavoro.

Nei giorni scorsi gli alunni dell’istituto hanno cominciato a “lavorare” all’interno di FD stando a contatto con uffici e personale qualificato, capace di trasferire loro nozioni basilari che riguardano vari ambiti di competenza. Il progetto è nato grazie alla preziosa collaborazione del docente Cristoforo Sapienza. A coordinare l’iniziativa del PCTO l’insegnante Daniele Coppolino, su indicazione della dirigente scolastica Simonetta Di Prima. Prossimo appuntamento è con lo Jaci, guidato dalla dirigente scolastica Maria Rosaria Isgrò, che lunedì 13 marzo sarà presente, nei locali di FD che ha sede nel Palazzo d’Alcontres di Piazza Duomo, con numerosi studenti pronti a vivere una nuova esperienza di alternanza scuola – lavoro altamente formativa, con il supporto dei docenti Roberto D’Attila e Mattia Morasca.