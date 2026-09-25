 La Team Volley Messina conferma al centro Eleonora Baldaro

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Simone Milioti

La Team Volley Messina conferma al centro Eleonora Baldaro

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venerdì 25 Settembre 2026 - 18:10

Conferma nel reparto delle centrali, tra le biancorosse ci sarà ancora Eleonora Baldaro

MESSINA – La Team Volley Messina continua a fare affidamento su Eleonora Baldaro nel ruolo di centrale. Per la classe 2003 ancora una stagione in biancorosso e ancora al servizio di coach Giovanni Di Mauro.

“Per quest’anno sono molto speranzosa e fiduciosa di fare un campionato diverso rispetto a quello dello scorso anno – dichiara Baldaro – Cercherò sempre di migliorare giorno per giorno e unire sempre di più il gruppo storico con le giovani che si uniranno a noi per farle crescere. Metterò ancora più grinta quest’anno in campo”.

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