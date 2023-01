Da Messina a Casa Sanremo. "Vi racconto il Festival dietro le quinte" - Tempostretto

Il fotografo Giuseppe Contarini racconta la sua esperienza, dall'amicizia con Vincenzo Russolillo, il patron dell'area hospitality, ai retroscena: "Porto con me alcuni messinesi"

MESSINA – C’è un messinese che tra pochi giorni volerà in Liguria per giocare un ruolo da protagonista durante il Festival di Sanremo 2023. Si tratta del fotografo Giuseppe Contarini, che ormai da diversi anni collabora attivamente con l’imprenditore Vincenzo Russolillo, campano patron della “Gruppo eventi”, che ha creato la celebre “Casa Sanremo”. Quest’ultima è di fatto una sorta di area hospitality, direttamente collegata all’Ariston dal green carpet, anche questo ideato da “Gruppo eventi”, e che produce il palco di Piazza Colombo (gestito da Rai Pubblicità), dove si esibiranno numerosi ospiti. Tra gli altri quest’anno ci saranno Annalisa, Achille Lauro, Piero Pelù e Nek.

Il rapporto d’amicizia con Vincenzo Russolillo

Giuseppe Contarini ha conosciuto Vincenzo Russolillo nel 2012 e da lì ha stretto con lui una grande amicizia: “Gruppo eventi è un consorzio presieduto da Vincenzo Russolillo, un imprenditore campano che anni fa, nel 2012, creò Casa Taormina, per il Festival del Cinema. Ci siamo conosciuti lì e abbiamo lavorato insieme in un paio d’eventi. Lì è nata la nostra amicizia e il nostro rapporto professionale. Lo seguo e lo aiuto come riferimento siciliano. Intanto lui ha portato avanti Casa Sanremo, che è diventato via via un partner Rai, ufficializzando l’area accoglienza. Lo spessore di questa realtà è cresciuto, aumentando i partner e gli ospiti. Poi nel 2020 Casa Sanremo ha vinto l’appalto per la produzione del palco di Piazza Colombo, senza dimenticare il green carpet tutto fiorito che dal Teatro Ariston passa dal palco Colombo fino a Casa Sanremo, anche questo gestito da Gruppo eventi”.

Quest’anno porta con sé la giovane Federica Carrozza

“Dal 2019 io ci vado come fotografo – racconta Giuseppe -, ma prima andavo come responsabile Sicilia e portavo con me vari soggetti messinesi. Già dal 2013-2014 organizzavamo giornate siciliane in cui convogliavamo varie realtà di Messina per farle conoscere. Da quando faccio anche il fotografo sono coordinatore del team, e con me provo sempre a portare qualcuno di Messina anche in questo ambito. E ora che l’evento cresce aumentano anche i fotografi. Quest’anno sto portando con me una giovane fotografa, Federica Carrozza, che si occuperà di data manager, cioè gestione di file e catalogazione oltre che di scatti e aspetti legati alla fotografia”.

I retroscena

Un’esperienza che non si limita soltanto alla fotografia: “Ci sono tanti aspetti positivi, soprattutto legati ai retroscena. Visto il nostro ruolo particolare, spesso ci troviamo dentro i red carpet e i green carpet, al di là delle zone stampa o di quelle dedicate agli sponsor. Siamo in pochi e questo ci può portare a fare scatti esclusivi. Mi è capitato, ad esempio, di trovarmi in una stanza in cui stavano intervistando Achille Lauro, eravamo solo in 4. Oppure una notte Morgan ha fatto un piccolo concerto dal nulla per pochi intimi, io ero lì. E ancora è successo con Dolcenera. O anche dopo il caso Morgan-Bugo, noi c’eravamo. Il festival non è soltanto ciò che succede all’Ariston, ma anche tanto che accade fuori”.

Contarini: “Sanremo è un giorno che dura sette”

Contarini ha incrociato così tantissimi artisti di ogni tipo. Ce n’è uno più particolare? “No, ne incontri così tanti che è veramente difficile sceglierne uno. Forse negli ultimi anni tra i migliori c’è stato Achille Lauro, che è un personaggio particolare, forse anche sottovalutato per certi versi. Mi piacerebbe vedere i Maneskin, che hanno vinto Sanremo ma non sono passati da Casa Sanremo”. Giuseppe nel descrivere la sua esperienza spiega che “dico sempre: Sanremo è un giorno che dura sette. Lavori tanto, conosci persone, perdi totalmente la contezza del passare delle ore e dei giorni. C’è sempre movimento, non si sta fermi mai”. L’appuntamento con Sanremo sarà dal 7 febbraio, con Casa Sanremo, invece, dal 5 all’11.

