Da Messina a Roma per cure urgenti, bimba di 2 anni su un volo salvavita

La corsa è scattata alle 12 di oggi. La piccola e un familiare sono stati trasferiti al Bambin Gesù per cure specialistiche

Messina – Ha bisogno di cure urgenti la bimba di due anni ricoverata al Policlinico di Messina. I medici hanno richiesto per lei il trasferimento all’ospedale Bambin Gesù di Roma dove potrà sottoporsi alle cure specialistiche necessarie immediatamente.

E’ scattata alle 12 di oggi la corsa per salvare la piccola: prima in ambulanza dall’ospedale universitario messinese all’aeroporto di Catania. Poi, a Fontanarossa, la bambina e un familiare, assistiti da una equipe medica, sono state imbarcate su un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, atterrato all’aeroporto militare di Ciampino dopo circa un’ora di volo. Ad attenderla c’era un’ambulanza del Bambino Gesù che l’ha subito trasferita per le cure necessarie.

A richiedere il volo è stata la Prefettura di Messina.