Dagli Usa a Messina per... una proposta di matrimonio: la storia di Will e Dahria

La giovane ha sangue messinese, perché da qui è partito il viaggio di nonno e bisnonno. Il ragazzo: "Per me è stato come riportarla a casa"

di Giuseppe Fontana, foto per gentile concessione di Valentina Pellitteri



MESSINA – La bellezza di Messina, dello Stretto e della sua falce, immortalata per sempre negli scatti di una proposta di matrimonio che “parte” da lontano. Questo è quanto successo pochi giorni fa, sotto gli occhi dei cittadini presenti e della fotografa Valentina Pellitteri, messinese d’adozione, che ha immortalato uno dei momenti più importanti della vita di William Marlier e Dahria Messina.

Will e Dahria vivono negli Stati Uniti

Due nomi non tipicamente messinesi e infatti la coppia vive a oltre 7mila chilometri di distanza, negli Stati Uniti, nello Stato del Vermont. Ed è da lì che Will ha iniziato a pianificare tutto, organizzando la vacanza in Italia e realizzando così il sogno di Dahria di vedere Messina, città in cui sono nati suo nonno e suo padre. Il ragazzo ha poi contattato Valentina Pellitteri e la “Juna photography”, per chiedere di immortalare quell’attimo così importante per la loro vita.

Valentina Pellitteri, l’emozione del cogliere l’attimo

“Mi ha chiesto di fare le foto alla passeggiata a mare indicandomi come riferimento il grande albero che si trova a ridosso dell’estrema ala destra della piazza – ha spiegato la fotografa, che ha gentilmente messo a disposizione alcuni scatti di quel giorno -. Un posto iconico per noi messinesi, ricco di colori e giochi di luci soprattutto in questa stagione. E così io e la mia assistente Sharon ci siamo nascoste tra gli alberi e confuse tra la folla per rubare gli scatti di questo momento così emozionante”.

Perché Messina? Lo spiega Will

Ma com’è nata l’idea? A spiegarlo è stato lo stesso Will: “Ho scelto di fare la proposta di matrimonio a Dahria a Messina per diversi motivi. Si tratta della terra in cui è nata la sua famiglia ed è anche parte del suo nome, Dahria Messina. I suoi nonni e le loro famiglie sono stati costretti a lasciare la Sicilia e a migrare in America. Il suo bisnonno spesso diceva: ‘Quando ho visto la Statua della Libertà, pensavo di aver visto il mondo!’. Dahria si è sentita allo stesso modo vedendo per la prima volta lo Stretto di Messina”.

Il racconto sui nonni

Il giovane ha poi raccontato: “Suo nonno materno, Francis R. Messina, è nato il 19 aprile 1921. Sua nonna, Mary F. Scardino, anche lei siciliana, è nata il 18 luglio 1934. Si sono incontrati e da lì è nata una famiglia in America molto legata alle tradizioni siciliane, che hanno tramandato ai loro figli e nipoti. I suoi nonni avrebbero voluto tornare in Sicilia, ma sono morti prima di poterlo fare. Per me portare Dahria a Messina è stato come riportarla a casa e mantenere una promessa fatta alla sua famiglia”.

La foto per far rivedere ai nonni lo Stretto

“Dahria ha amato profondamente suo nonno e sua nonna – ha proseguito Will – e in questo viaggio ha portato con sé anche una vecchia fotografia. Filmante grazie alla foto hanno potuto rivedere lo Stretto di Messina”. Un momento magico, per la giovane coppia, che ha anche avuto modo di girare per le vie di Messina: “Abbiamo apprezzato molto la città e amato il piccolo parco dove ho fatto la proposta. I vecchi alberi di fico erano molto belli. Guardare lo Stretto di Messina è stato bellissimo. E sicuramente siamo rimasti molto stupiti dalla Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta”.

Il matrimonio nel 2025

Il Duomo di Messina resterà nei cuori della coppia insieme allo Stretto, così come la città è rimasta in quelli dei nonni di Dahria e dell’intera famiglia. Will e Dahria si sposeranno nella seconda metà del 2025. E il loro matrimonio negli Stati Uniti porterà con sé un pizzico di Messina.