“Dal ponte vantaggi per Messina e Villa e attenzione alle istanze del territorio”

Villa San Giovanni – Ponte sullo Stretto. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto, da remoto, a un incontro tra la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, e l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, tenutosi presso il Comune. Nell’occasione il ministro Matteo Salvini ha ribadito “la massima attenzione alle istanze del territorio, in vista dell’approvazione del progetto ponte da parte del Cipess e del successivo avvio dei cantieri”.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato l’amministratore delegato Pietro Ciucci – è massimizzare le ricadute socio-economiche del ponte sullo Stretto in favore delle città di Villa San Giovanni e Messina”.

Caminiti: “Chiedo tutele ambientali per l’area dello Stretto”

Ha più volte sottolineato la sindaca Giusy Caminiti: “Chiedo di dare maggior valore alla tutela del paesaggio e dell’ambiente. Tutela che noi abbiamo chiesto perché identitaria di Villa San Giovanni, in grado di garantire un futuro anche turistico per la nostra città e per l’area dello Stretto”.

