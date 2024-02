Dal tetto arrivano i supereroi. Felice sorpresa per i bimbi ricoverati al Policlinico di Messina

Consegnate anche poltrone letto per le mamme ricoverate accanto ai loro piccoli

Stamane i Supereroi hanno fanno una gradita sorpresa ai bimbi ospedalizzati del Policlinico di Messina. Batman, Uomo Ragno, Ironman, Hulk, Thor, Capitan America, Flash e Antman hanno reso indimenticabile questa giornata per i piccoli pazienti. I loro Supereroi preferiti hanno fatto una visita a sorpresa scendendo dal tetto dell’Ospedale dove sono ricoverati per combattere la più importante delle loro battaglie: quella contro la malattia.

I volontari dell’Associazione senza fini di lucro Sea “SuperEroiAcrobatici” si sono calati dal tetto del Padiglione NI e hanno salutato dalle finestre gli increduli bimbi.

Poi i Supereroi sono andati nell’atrio del Padiglione dove hanno improvvisato una simpatica scenetta con i volontari di Abc Amici dei Bimbi in Corsia. Qui il lupo voleva catturare Cappuccetto Rosso, ma grazie all’intervento dei Supereroi il malefico animale è fuggito a gambe levate.

Sempre nell’Atrio del Padiglione NI i Supereroi hanno improvvisato, insieme ai volontari Abc Amici dei Bimbi in Corsia, un ballo sulle note della famosissima nota canzone di Mister Rain.

Poi una consegna di poltrone letto per le mamme ricoverate nei reparti pediatrici. Grazie alle donazioni dell’Associazione Cesare Pozzo, di SuperEroiAcrobatici e Abc Amici dei Bimbi in Corsia, le mamme dei piccoli potranno riposare comodamente accanto ai loro bimbi. Infine tanti sorrisi e foto ricordo dei piccoli pazienti insieme ai loro idoli che li hanno esortati a non mollare mai e a vincere la loro battaglia contro la malattia. I Supereroi hanno ricordato ai piccoli pazienti che i veri eroi sono chi, come loro, ogni giorno combatte contro il mostro della malattia.