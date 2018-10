Stasera in diretta su Tempostretto la 1° puntata di "Vadalive", musica e show

Inizia oggi in diretta su Tempostretto la terza edizione di “VADALIVE”, il riuscito programma di varietà e musica ideato e condotto da Antonio Vadalà.

Dieci puntate, ogni lunedi dal centro polifunzionale Today Center, con inizio alle 18.30, rigorosamente in diretta che accompagneranno il pubblico fino al 17 dicembre.

Musica, intrattenimento, interviste, imitazioni, gag, la formula vincente che per la prima volta dopo due edizioni radiofoniche e streaming, “approda” in video.

VADALIVE potrà essere seguito sia su Tempostretto.it (anche sulla pagina Facebook del sito), che in diretta radiofonica su RadioStreet 103.3 che in streaming sul sito della radio. Nel corso della settimana inoltre la puntata del lunedì sarà riproposta “in pillole” sui social e sulla pagina Facebook del Today Center, che ha “sposato” l’evento e ha messo a disposizione la location innovativa ed attrattiva.

Il format di Vadalive è quello tradizionale, che ha accompagnato stagioni di successo. La musica, come detto, sarà sempre dal vivo e si alternerà alle gag ed al varietà.

Ospiti della prima puntata “I giorni pari”, duo vicentino che ha coniato uno stile personalissimo, il “tennis rock” e che proporrà diversi brani inediti. Luca Marini e Fabio Cardullo proporranno anche un omaggio alla musica d’autore, con un brano da loro arrangiato per Memo Remigi “Cerchi nell’acqua”. Il duo vicentino ha un’altra caratteristica, utilizza strumenti musicali creati artigianalmente con materiali riciclati.

Sempre nel corso della prima puntata sarà presente un altro artista molto conosciuto, il cantante e attore di musical Marco Mondì, che si esibirà con 3 brani, in uno dei quali sarà accompagnato dalla sorella Alessandra, anche lei attrice e cantante.

Spazio nelle 10 puntate anche al sorriso con le imitazioni di Red Ronnie e dello storico messinese Franz Riccobono. Ogni lunedì, bonariamente e con affetto e stima, ascolteremo l’imitazione di Riccobono che ci farà “scoprire” pezzi del nostro passato inaspettati, angoli sconosciuti ……

In ogni trasmissione ci sarà poi spazio per un personaggio di Messina, vuoi del mondo del sociale, della politica, dello sport, dello spettacolo, che sarà presentato in modo inedito, per conoscere gli aspetti meno noti, magari facendolo cimentare in settori arditi, facendolo cantare, recitare, leggere poesie.

Primo ospite di Vadalive stasera alle 18.30 sarà “Donna Sarina” di Tempostretto per scoprire “a chi le canterà stavolta….”.

Emozionato e pronto alla nuova avventura Antonio Vadalà ringrazia quanti stanno contribuendo alla trasmissione, ognuno con ruolo diverso: “E’ una sfida alla quale non rinuncio quella di proporre il varietà nel classico format, sia pure con i nuovi mezzi di comunicazione. Ringrazio quindi Tempostretto che mi sta dando questa grande opportunità. Vadalive è prodotto dalla UIDO agenzia creativa di Milano che si occupa di sviluppo e comunicazione e che da poco ha aperto una sede a Messina. La produzione artistica è di Albert Zappa. Le scenografie nella location del Today Center sono di Francesca Cannavò. Grazie ancora al Messina audio service di Dino Privitera per audio e luci, e a We Sport che curerà il service video”.

Appuntamento quindi con la prima puntata di VADALIVE STASERA DALLE 18.30 ALLE 20.30, in diretta dal Today Center, su Tempostretto e RadioStreet.

Nel corso della settimana il programma sarà pubblicato in pillole sui social.