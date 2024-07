“Dalla rivoluzione nei servizi al Salva Taormina”, il primo anno da sindaco di Cateno De Luca

Il primo cittadino ha ricordato la manovra “Salva Taormina” come il passo decisivo per avviare un processo di rinascita per la città

di Carmelo Caspanello

TAORMINA – La lunga narrazione di un anno da sindaco di Taormina, contenuta in 300 pagine, si è consumata nell’aula consiliare di Palazzo dei Giurati. “Questo momento,” ha esordito il primo cittadino Cateno De Luca “è la massima espressione della democrazia di una comunità: dare conto del proprio operato con un metodo dialogico e dialettico”. De Luca ha inoltre annunciato l’iniziativa “A te il microfono!” prevista per domenica 7 luglio, invitando tutti i cittadini, compresi i critici più accaniti sui social media, a esprimere le loro osservazioni e critiche.

Un Bilancio Intenso e Positivo

Il sindaco ha tracciato un bilancio dettagliato e complesso dell’attività svolta nei primi 365 giorni di mandato, evidenziando le numerose difficoltà affrontate e i successi raggiunti. “Non è stato semplice arrivare a una sintesi compiuta ed esaustiva dell’intensa attività fin qui svolta” ha dichiarato De Luca. “In questo primo anno abbiamo messo in atto azioni amministrative volte a far uscire la città da anni di immobilismo amministrativo”.

La Manovra “Salva Taormina”

Il primo cittadino ha ricordato la manovra “Salva Taormina” come il passo decisivo per avviare un processo di rinascita per la città. De Luca ha sottolineato come Taormina fosse stata “vittima di logiche che avevano portato l’ente comunale al collasso finanziario, con la dichiarazione dello stato di dissesto approvata dal Consiglio comunale il 22 luglio 2021”. Non mancano le bordate ai funzionari del Comune (non tutti), in particolare ai responsabili dell’Ufficio tecnico, l’ingegnere Massimo Puglisi e della Polizia locale, Daniele Lo Presti.

Rivoluzione nei Servizi e Lotta alle Lobby

Tra le azioni più rilevanti, De Luca ha menzionato la rivoluzione nella gestione del servizio di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia del territorio comunale, “passata da una gestione esterna a un servizio in-house grazie ad Asm”.

Recupero del Palacongressi e Riforma della Fondazione Taormina Arte

“Significativi anche i risultati ottenuti nel recupero della gestione del Palacongressi e nella riforma della Fondazione Taormina Arte”, in precedenza controllata in maggioranza dalla Regione. De Luca ha evidenziato la modifica della legge regionale numero 20 del 2000, che ora consente al Comune di Taormina di usufruire di giornate per eventi culturali e musicali e di ricevere una percentuale degli incassi della vendita dei biglietti.

Altri Successi e Prospettive Future

Tra gli altri successi, il sindaco ha citato l’ottenimento della bandiera blu per la spiaggia di Mazzeo, la riapertura della funivia in tempo per le festività pasquali e la revoca della convenzione con Rfi per evitare problemi tecnici nelle opere previste a Taormina. De Luca ha anche sottolineato l’importanza della lotta all’evasione fiscale e del miglioramento nella riscossione dei tributi. “Abbiamo già impresso una marcia in più alla nostra azione amministrativa,” ha concluso. “Ora continueremo a lavorare per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo posti, determinati a trasformare Taormina in una città migliore per tutti i suoi cittadini”. A chi lo cridica risponde ricordando che il suo programma da sindaco “è stato apprezzato e votato dal 63,5% dei taorminesi”.