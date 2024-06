Dalla “voce” di Sheldon Cooper a musica, giochi e cosplay: tutto pronto al Patti Comics

Tanti ospiti e moltissime attività il 22 e il 23 giugno al parco Robinson di Patti

PATTI – Il Parco Robinson di Patti si prepara al Patti Comics, evento di due giorni al via il prossimo 22 giugno. Sabato e domenica, saranno tanti gli ospiti inseriti nel programma, già svelati nel corso delle ultime settimane dagli organizzatori della manifestazione, i giovani dell’associazione culturale La Ciurma.

Gli ospiti

Andando agli ospiti, ci saranno i fratelli Marco e Ciccio Merrino, creator e youtuber tra i più apprezzati e seguiti d’Italia dai giovanissimi, e il celebre doppiatore Leonardo Graziano, conosciuto per aver dato la voce a Sheldoon Cooper nella sit-com Big Bang Theory e Naruto Uzumaki nell’omonima serie.

Grande risalto verrà data all’Area Comics curata da Mario Benenati&Fumettomania Factory APS, con tantissimi disegnatori, che si alterneranno nell’arco delle due giornate. Ampio spazio anche per disegnatori e scrittori emergenti.

Tra i più attesi, il fumettista Lelio Bonaccorso che presenterà la sua recente graphic novel “Vento di Libertà” domenica 23 giugno. Sarà inoltre possibile per aspiranti autori, far visionare i propri portfoli all’editore Splen Edizioni e alla Scuola del Fumetto di Palermo. Non mancheranno attività per le famiglie e persone di ogni età come l’area giochi curata dalla Consulta Giovanile di Patti. Giochi da tavolo, di ruolo, beyblade, card games, tornei retro games saranno un perno fondamentale di attività per tutti gli appassionati.

Tutto sarà accompagnato da ottimo cibo, grazie alla collaborazione con Le Terrazze Di Giove, Mokarta e Delizia Caffè che soddisferanno tutti i palati grazie alle loro prelibatezze. Le due serate si concluderanno con un doppio concerto dei Silver Vibes, che con le loro versioni rock delle sigle degli anime faranno cantare a squarciagola tutti i presenti. Inoltre, grazie alla collaborazione con Idol Stage, si esibiranno RaMoon e Kayuri Watanabe, due giovani cantanti che incarnano a pieno lo spirito delle idol giapponesi.

Una novità sarà il k-pop, che intratterrà il pubblico insieme ai raduni cosplay previsti per le due giornate.

Grande attesa per il cosplay contest curato da Semaluma Cosplay che vedrà esibirsi numerosi cosplayers per decretare il vincitore che si aggiudicherà una stampante 3D.

Chi organizza

L’evento è organizzato e promosso dall’associazione culturale La Ciurma in collaborazione con la libreria Capitolo 18 di Teodoro Cafarelli, la consulta giovanile, I Semaluma Cosplay, l’associazione Fumettomania Factory APS, Officina delle idee e con il patrocinio del Comune di Patti, dell’assessorato alla cultura nella persona dell’assessore Salvatore Sidoti. Appuntamento per il 22 e 23 giugno al Parco Robinson di Patti per due giornate imperdibili.