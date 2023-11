Dalla web serie "Giostra" a "To the stars": Antonello Piccione ospite dell'Officina del Sole - Tempostretto

Il regista messinese sarà nella sede del centro culturale di via Giacomo Venezian sabato 4 novembre

MESSINA – Il regista Antonello Piccione sarà ospite dell’Officina del Sole per uno degli incontri più attesi tra quelli organizzati dal centro culturale di via Giacomo Venezian n.15. Il film maker messinese, che ha firmato diverse opere tra cui il pluripremiato corto “To the stars” con Lelio Bonaccorso, visibile su Amazon Prime Video, racconterà la propria carriera ai presenti sabato 4 novembre alle ore 18.

Chi è Antonello Piccione

Piccione, film maker e operatore cinematografico, si è laureato all’Università di Letteratura e Filosofia di Palermo e specializzato alla Scuola di Cinema di Roma. Poi ha iniziato da subito a lavorare nei set nel reparto fotografia per il cinema e la televisione. Da oltre vent’anni collabora con produzioni nazionali e internazionali e partecipa a decine di film e fiction come “Assassin club”, “L’ ordine del tempo”, “Storia di una famiglia perbene”, “Un Passo dal Cielo”, “Notti in bianco, baci a colazione”, “Racconti della domenica” e altri. La sua grande passione per il cinema lo porta a realizzare cortometraggi tra cui il pluripremiato “To the stars” con Lelio Bonaccorso, “U piscispada” e la serie web “Giostra”, prima tra le webserie nata in Italia.