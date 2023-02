Dallo Stretto a un'app per lo sport a Torino: l'idea del messinese Osama Al Hunaiti - Tempostretto

Il 28enne lavora da tempo nel capoluogo piemontese. Nel 2019 ha creato la piattaforma che il Comune usa per giovani e sport: "Mi piacerebbe farlo anche a Messina"

TORINO – Se ragazze e ragazzi fanno più sport a Torino è anche merito di un messinese. Si chiama Osama Al Hunaiti e ha creato e sviluppato una web app che ha permesso al Comune torinese di avviare il progetto PasSpor-To. Dal 2019, anche attraverso la creazione di Osama, l’assessorato allo Sport di Torino riesce ad entrare in contatto con una fascia d’età specifica, quella dai 14 ai 19 anni, a cui vengono inviate delle card che valgono lezioni gratuite in diverse discipline sportive, all’interno delle strutture convenzionate con il Comune. Un boom che ha portato al rinnovo dell’iniziativa nel 2021 e che rende felice lo stesso Osama.

L’app nasce nel 2019

Il messinese racconta: “Nel 2019 il Comune di Torino, in questo caso l’assessorato allo Sport, ha ideato il progetto PasSpor-To. Consisteva nell’inviare una sorta di card, come fosse un voucher, a tutti i ragazzi di 14 e 15 anni, che permetteva loro di potersi accreditare nelle strutture del Comune e svolgere attività gratuita. Questa web app nasce per questo: per digitalizzare l’intero processo, sia di invio delle card sia della gestione stessa. In questo modo ogni ragazzo ha sempre con sé la sua card, ma l’app permette anche di trovare le strutture più vicine a seconda dei vari sport e di raggiungerle”.

Il successo del progetto

Il progetto ha riscosso un discreto successo e nel 2021 il Comune di Torino lo ha rinnovato fino a fine 2023, ampliando anche le fasce d’età fino a 19 anni: “In tanti decidevano di provare gli sport sfruttando le lezioni gratuite e poi restavano e continuavano a praticare le varie attività. Così i ragazzi fanno sport e le strutture aumentano l’affluenza. Tante società sportive hanno sfruttato la web app per accreditarsi col Comune e far parte del progetto. Il Comune voleva incentivare il più possibile lo sport e c’è riuscito”.

Si tratta di un progetto “ripetibile” in altre città, tanto che Osama pensa a Messina: “Questa web app si può replicare per qualsiasi Comune. Mi sarebbe piaciuto farlo a Messina, ho inviato anche alcune Pec ma non sono riuscito a mettermi in contatto con l’amministrazione. Mi piacerebbe tantissimo poter aiutare e magari sviluppare qualcosa che possa aiutare la città e i messinesi”.

Il percorso di Osama Al Hunaiti

Osama è nato e ha vissuto a Messina, laureandosi anche alla triennale in Economia aziendale qui all’Università degli studi in riva allo Stretto. Poi il volo verso Torino: “Mi sono laureato alla magistrale nel marzo 2020, all’inizio della pandemia. Un percorso bellissimo, che mi ha portato anche a vivere per un anno a Cracovia in Erasmus. Sono appassionato di tecnologia e finanza e ho voluto unire questi due aspetti”. Il messinese lavora come consulente per un colosso bancario. Quest’app è una seconda attività che lo esalta: “Mi piacerebbe continuare a fornire servizi ai cittadini, come fatto qui a Torino. Il digitale può facilitare molto la vita di tutti, dando nuovi modi, più semplici, per accedere ai servizi e alla novità nelle proprie città”.

